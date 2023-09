Bei der Basketball-WM in den Philippinen, Japan und Indonesien ist Olympiasieger USA souverän ins Halbfinale eingezogen. Das Team von Cheftrainer Steve Kerr besiegte am Dienstag in Manila Italien klar 100:63 (46:24). Mikal Bridges mit 24 Punkten und Tyrese Haliburton mit 18 Zählern waren die besten Werfer in Kerrs Team, das am Sonntag zum Abschluss der Zwischenrunde noch überraschend 104:110 gegen Litauen verloren hatte.