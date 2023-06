Für die deutschen Frauen geht es nun im Februar bei einem der vier Qualifikationsturniere um die erstmalige Olympia-Teilnahme. Drei Nationen in jedem Viererturnier erhalten ein Ticket für die Sommerspiele in Paris 2024, die Chancen für das DBB-Team stehen also nicht schlecht. »So nah war eine deutsche Damenmannschaft noch nie an Olympia dran«, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Gegen den Tokio-Olympiavierten Serbien, der im Viertelfinale 53:93 gegen Belgien untergegangen war, lief das deutsche Team von Beginn an einem Rückstand hinterher. Beste Werferin für das nach den Turnierstrapazen sichtlich müde deutsche Team war Luisa Geiselsöder mit 14 Punkten. Bei den Serbinnen brachte es Yvonne Anderson auf 16 Zähler.