»Dieser Tag (im Februar) war der Beginn eines unergründlichen Abschnitts in meinem Leben, den ich erst jetzt zu teilen bereit bin«, sagte Griner nun. Die 32-Jährige, die in der amerikanischen Profiliga WNBA für Phoenix Mercury spielt, war damals nach Russland gereist, um in der in den USA spielfreien Zeit für das russische Team UGMK Jekaterinburg aufzulaufen. In Russland und der Türkei verdienen Basketballerinnen oft deutlich besser als in der US-Profiliga.