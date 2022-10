Einst war Brose Bamberg der Serienmeister in der Basketball-Bundesliga. Nun steht das Team nach fünf Spieltagen in der BBL ohne Punktgewinn am Tabellenende – und reagiert mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Der Verein hat Topscorer Justin Wright-Foreman suspendiert, der 2Amerikaner soll ab sofort nicht mehr eingesetzt, der Vertrag aufgelöst werden.