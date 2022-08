Bill Russell NBA zieht Trikotnummer aus dem Verkehr – als Hommage an tote Spielerlegende

Darüber hinaus will die Liga in der anstehenden Saison 2022/23 mit mehreren Aktionen an Russell erinnern. Alle Spieler sollen ein Abzeichen auf ihren Trikots tragen, in den Hallen soll neben den Anzeigetafeln ein Logo mit der Nummer sechs zu sehen sein.

Dass einzelne Teams die Nummern von besonders erfolgreichen Spielen aus dem Verkehr ziehen, kommt häufiger vor. Noch nie allerdings wurde in der kompletten Liga eine Nummer »in Rente geschickt«. Im Baseball und Eishockey gab es bereits vergleichbare Fälle. NBA-Spieler, die aktuell mit der Nummer sechs auflaufen – darunter bisher Topstar LeBron James – dürfen diese allerdings behalten.