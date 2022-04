Die Boston Celtics und Nationalspieler Daniel Theis haben ihren Auftakt in die NBA -Playoffs gegen die Brooklyn Nets in letzter Sekunde gewonnen. Jayson Tatum erzielte am Sonntagabend (Ortszeit) den entscheidenden Korb in einer packenden Partie mit der Schlusssirene zum 115:114 (61:61). »Ich denke, das ist eine Art Mikrokosmos für unsere Saison«, sagte Trainer Ime Udoka zu dem finalen Spielzug, bei dem alle fünf Celtics-Profis auf dem Court beteiligt waren, »dass die Jungs den Ball uneigennützig bewegen«.

Bei Brooklyn stach dagegen Kyrie Irving mit 39 Punkten heraus. Der frühere Celtics-Profi legte sich in der hitzigen Partie mehrfach mit den Fans in Boston an und zeigte ihnen auch den Mittelfinger. Der zweite Nets-Star, Kevin Durant, hatte trotz 23 Punkten einen schwachen Abend, traf nur neun von 24 Würfen und leistete sich sechs Ballverluste.

In den anderen Partien des Abends setzten sich die Favoriten zum Auftakt ihrer Serien deutlicher durch. So dominierten die im Osten an Nummer eins gesetzten Miami Heat die Atlanta Hawks beim 115:91. Titelverteidiger Milwaukee Bucks gewann gegen die Chicago Bulls mit 93:86. Im Westen siegte das beste Vorrundenteam Phoenix Suns angeführt von Spielmacher Chris Paul gegen die New Orleans Pelicans mit 110:99.