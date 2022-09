Die Boston Celtics gelten eigentlich als eines der aufstrebenden Teams in der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga NBA. Gerade erst stand die Mannschaft in der Finalserie. Dort setzte es gegen die Golden State Warriors zwar eine klare Niederlage – doch der Trend für die jungen Celtics schien klar nach oben zu zeigen. Das lag auch am Mann an der Seitenlinie: Cheftrainer Ime Udoka.