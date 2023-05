Die Boston Celtics haben ihr Aus in den NBA-Playoffs vorerst abgewendet und in den Eastern Conference Finals den ersten Sieg gegen die Miami Heat geholt. Der NBA-Rekordmeister gewann in Miami 116:99. In der Best-of-Seven-Serie führt Miami nun 3:1 und kann im Auswärtsspiel in Boston in der Nacht zum Freitag den Einzug in die NBA-Finals perfekt machen.