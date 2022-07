Griner sagte vor dem Bezirksgericht, sie habe in Moskau ein Flugzeug nach Jekaterinburg besteigen wollen. Sie sei bei der Zollkontrolle gestoppt worden. Die Kontrolleure hätten sogenannte Vape-Patronen, gefüllte Katuschen für E-Zigaretten, in ihrem Gepäck gefunden, geöffnet und am Inhalt gerochen. Die Katuschen enthielten in Russland illegales Haschischöl. Sie sei aufgefordert worden, Dokumente zu unterschreiben, die sie gar nicht habe verstehen können. Dafür habe sie Google Translate benutzt.