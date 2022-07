Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner fordert in einem Brief an US-Präsident Joe Biden ihre Freilassung. Verschiedene Medien, unter anderem ESPN und CNN, zitierten aus dem Schreiben der 31-Jährigen. »Ich habe Angst, für immer hier bleiben zu müssen. Bitte vergessen Sie mich nicht«, heißt es in dem veröffentlichten Auszug.