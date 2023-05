Griner war im Februar 2022 am Flughafen in Moskau verhaftet und wegen des Besitzes von Vape-Kartuschen mit Marihuana-Öl verurteilt worden. Im Dezember kam sie nach einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland frei. Wegen der zehn Monate in russischer Haft hatte Griner die komplette vergangene Saison verpasst. Die Partie am Freitag war ihr erstes WNBA-Spiel seit 579 Tagen. Damals hatte sie mit Phoenix das vierte Spiel in der Finalserie gegen die Chicago Sky verloren.

Griner berichtete, dass ihr viele Kleinigkeiten seither mehr bedeuten, »weil der Tag morgen einfach nicht garantiert ist«. Allerdings müsse sie auch darauf achten, »dass ich mich von allem nicht zu sehr ablenken lasse. Ich bin zum Arbeiten hier. Ich darf es spüren, aber ich muss es auch zur Seite legen.«