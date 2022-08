Die US-Amerikanerin spielte während der in den USA spielfreien Zeit seit Jahren in Russland, wo Basketballerinnen deutlich mehr Geld verdienen können als in den USA. Im Februar wurde sie bei der Einreise festgenommen, in ihrem Gepäck wurde Hanföl gefunden. Der Fall beschäftigt seit Monaten US-amerikanische und russische Diplomaten. US-Präsident Joe Biden nannte die Verurteilung »nicht hinnehmbar«.