Seit mehr als vier Monaten sitzt die US-Profi-Basketballerin Brittney Griner in Russland im Gefängnis. Bei einer erneuten Anhörung bekannte sie sich jetzt schuldig. Allerdings, so sagt sie vor Gericht, sei es nicht ihre Absicht gewesen, das russische Gesetz zu brechen. Ihr droht nun eine zehnjährige Gefängnisstrafe.

Worum geht es?

In Zeiten zunehmender diplomatischer Spannungen zwischen Russland und den USA ist Griner ungewollt zu einer politischen Figur geworden

»Bitte vergessen Sie mich nicht«, schreibt sie Anfang Juli in einem Brief an US-Präsident Joe Biden.

Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin von US-Präsident Biden

»Ich kann sagen, dass der Präsident den Brief gelesen hat. Brittney Griner wird in Moskau festgehalten, wir glauben, dass sie zu Unrecht in Moskau festgehalten wird.«

Griner, eine der besten Basketballspielerinnen der Welt, kam nach Russland, um außerhalb der amerikanischen Saison für einen russischen Verein zu spielen und ihr Gehalt aufzubessern. Doch die Reise der zweifachen Olympiasiegerin endete mit einer Festnahme. Dieses Überwachungsvideo zeigt sie am Moskauer Flughafen Scheremetjewo.

Laut russischem Zoll habe Griner hier Mitte Februar, also kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, Cannabisöl im Gepäck gehabt, was in Russland strikt verboten ist. Seitdem sitzt sie in Moskau in Haft. Die eingeschaltete Diplomatin Elizabeth Rood hatte während einer Anhörung die Gelegenheit, mit Brittney Griner zu sprechen.

Elizabeth Rood, US-Diplomatin

» Es geht ihr so gut, wie man es unter diesen schwierigen Umständen erwarten kann, und sie hat mich gebeten, mitzuteilen, dass sie guten Mutes ist und den Glauben nicht verliert.«

Dass das Ringen um Staatsangehörige mitunter Monate, ja Jahre dauern kann, zeigt der Fall Trevor Reed, der 2020 in Russland zu neun Jahren Straflager verurteilt worden war. Der Marine-Veteran kam 2019in Haft, weil er betrunken zwei Polizisten in Moskau attackiert haben soll. Ende April wurde Reed im Zuge eines Gefangenenaustauschs freigelassen.

Die USA schickten im Gegenzug Konstantin Jaroschenko in seine Heimat zurück, einen russischen Piloten, der 2011 wegen des Imports von Kokain zu 20 Jahren Haft in den USA verurteilt worden war.

Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin

»Sie haben gesehen welche Arbeit Bidens Verwaltung geleistet hat, um Trevor Reed nach Hause zu bringen. Diese Art von Arbeit und Konzentration, die wir für Trevor Reed aufgebracht haben, werden wir auch für Brittney Griner und andere aufbringen. Also, noch einmal, das ist eine Priorität.«

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist es jedoch zu einem völligen Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Moskau gekommen. Brittney Griners Ehefrau, die sich lange, mit öffentlichen Statements zurückgehalten hatte, aus Sorge, die Situation zu verschlimmern, lässt jetzt im US-Fernsehen ihrem Frust freien Lauf.

Cherelle Griner, Ehefrau von Brittney Griner

»Über 140 Tage sind es jetzt. So funktioniert das nicht. Und deshalb werde ich nicht mehr still sein. Ich werde ein Mittelding aus Schaden und Hilfe finden müssen, um unsere Regierung zu drängen, alles zu tun, was möglich ist. Denn wenn sie schweigen, bewegen sie sich nicht. Sie tun nichts. Meine Frau kämpft und wir müssen ihr helfen.«

Griner könnte nun zum politischen Spielball werden. In russischen Medien ist immer wieder zu lesen, dass Russland einen Gefangenenaustausch angestrebt hatte, angeblich um einen Waffenhändler freizupressen, der in den USA im Gefängnis sitzt. Dass sich die US-Regierung im Moment auf solch einen Deal einlässt, gilt als unwahrscheinlich.