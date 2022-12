Gefangenenaustausch von Basketballerin 294 Tage Angst sind vorbei – aber in den USA wird Brittney Griner ein politischer Spielball bleiben

Mit einem spektakulären Gefangenenaustausch endete Brittney Griners Haft in Russland. Ihre Rückkehr in die USA bedeutet jedoch kein Zurück in ihr altes Leben. Für den Basketball-Superstar beginnt eine Zeit der Ungewissheit.