Die Basketballspielerin Brittney Griner will im Mai ihre Profikarriere bei Phoenix Mercury in der US-Profiliga WNBA (Women's National Basketball Association) wieder aufnehmen. Das kündigte die 32-Jährige bei Instagram an. »Ich möchte eines ganz klarmachen: Ich beabsichtige, in dieser Saison bei Phoenix Mercury in der WNBA zu spielen.« Ihr Team startet am 19. Mai in die nächste Spielzeit, zwei Tage später folgt gegen Chicago Sky das erste Heimspiel.