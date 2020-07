Schwarzer Bürgerrechtler zu Basketball-Neustart "Black Lives Matter? Zu dieser Erkenntnis kommt die NBA reichlich spät"

In der Nacht zu Freitag setzt die NBA in Disney World die Saison fort. Dabei will die Liga auch ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Das reiche aber nicht, sagt der Sportsoziologe und Bürgerrechtler Harry Edwards.

Ein Interview von Thilo Neumann