Anthony, geboren in New York und Sohn eines puertorikanischen Einwanderers und einer Afroamerikanerin, hat 19 Jahre in der nordamerikanischen Profiliga gespielt. Die Denver Nuggets wählten den Forward 2003 im Draft an Position drei aus, er lief später für die Knicks in seiner Heimatstadt auf, dazu stand Anthony bei Oklahoma City Thunder, den Houston Rockets, Portland Trail Blazers und Los Angeles Lakers unter Vertrag. Die Saison 2021/2022 im Trikot der Los Angeles Lakers war seine letzte.