Emotionale Szenen in der australischen Basketball-Liga. Der Spieler Isaac Humphries vom Club Melbourne United hat seiner Mannschaft etwas Wichtiges mitzuteilen:

Isaac Humphries, Melbourne United:

»Vor ein paar Jahren war ich an einem sehr dunklen Ort, an einem sehr einsamen Ort. Ich konnte nicht sein, wer ich bin. Und ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Der Hauptgrund dafür, dass es mir so schlecht ging und ich an diesem Punkt angekommen bin, war, dass ich sehr mit meiner Sexualität zu kämpfen hatte und mich mir die Tatsache eingestehen musste, dass ich schwul bin. Und ich habe es an mir selbst gehasst. Ich war angewidert von mir selbst. Ich dachte, dass ich diese Person in unserem Umfeld, in einem Basketballumfeld, nicht sein könnte. Erst als ich in einer Gemeinschaft war, die voller Stolz, Glück und Freude ist, wurde ich wachgerüttelt.«

Der 24-Jährige postete das Video am vergangenen Dienstag auf Twitter. Sein Verein sprach Humphries Respekt und Unterstützung aus. Genauso wie die amerikanische Profi-Liga NBA, wo er 2019 für eine Saison spielte. Nach Melbourne kam der australische Nationalspieler erst im Sommer. Jetzt, sagt er, wolle er sich nicht länger verstecken:

Isaac Humphries, Melbourne United:

»Ich habe beschlossen, dass ich, wenn ich einem Team beitrete, mich öffentlich dazu bekenne. Die Leute sollen es einfach wissen. Man kann so leben und muss sich nicht verstecken, nur weil man ein Sportler ist. Aber ich möchte sagen, dass wir als Sportler, als Profisportler, die Verantwortung haben, den Leuten ein Beispiel zu geben. Und die Wahrheit ist, dass es so viele Menschen in anderen Welten gibt, die jeden Tag kämpfen und nicht wissen, wie sie aufstehen sollen, nicht wissen, wie sie existieren sollen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich möchte diese Menschen repräsentieren. Das ist mein Ziel dahinter. Die Leute sollen wissen, dass man alles sein kann, was man will, egal, wer man ist oder was man tut. Du kannst »Big Ice« sein und schwul sein, und du kannst immer noch ein großartiger Basketballspieler sein und schwul sein. Du kannst tun, was immer du willst. Es hat nichts mit deiner Sexualität zu tun oder damit, wer du bist oder wer du sein sollst oder was du erwartest, dass es so ist.«

Isaac Humphries will anderen queeren Menschen in der Sportwelt Mut machen. Vielleicht ist ihm das durch diesen Auftritt ein Stück weit gelungen.