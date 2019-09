Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat sich über eine Personalentscheidung beim Bundesliga-Klub Basketball Löwen Braunschweig negativ geäußert. Weil sein früherer Entdecker, der Rumäne Liviu Calin, von dem Klub laut "Braunschweiger Zeitung" gekündigt wurde, schrieb Schröder bei Instagram: "Euer Ernst? Schämt euch!"

Schröder ist Anteilseigner bei den Löwen, er schrieb weiter: "Wegen ihm gibt es euren Standort nur in der heutigen Form!!!". Schröders Bruder und Manager Che Secka kündigte ein Statement des NBA-Profis nach der WM an, am Freitag schrieb Schröder bereits: "Wir steigen zusammen auf, und wir fallen zusammen. Wer Liviu nicht respektiert, respektiert auch mich nicht."

In dem Rechtsstreit geht es laut "Braunschweiger Zeitung" darum, dass Calins Kündigung ohne Zustimmung des Löwen-Aufsichtsrats erfolgt und zudem die Kündigungsfrist nicht eingehalten worden sein soll.

Kern des Streits zwischen Calin, der im vergangenen Jahr erneut Leiter der Nachwuchsabteilung geworden war, und dem Klub seien "gravierende Meinungsverschiedenheiten bei der Nachwuchsförderung".

"Stehe immer hinter dir"

Die Braunschweiger Löwen bestätigten dem SPIEGEL, dass sich der Verein und Calin vor dem Arbeitsgericht getroffen haben. "Wir sind in einem laufenden Verfahren und können uns nicht weiter dazu äußern", sagte eine Vereinssprecherin.

Der Termin war nach zwei Minuten bereits vorüber, beide Parteien wollten sich laut "Braunschweiger Zeitung" nicht in der öffentlichen Sitzung äußern. Der Richter legte demnach einen Kammertermin für Ende des Jahres fest. Bis dahin könnten sich die Beteiligten auch außergerichtlich einigen.

Auch Schröders Nationalmannschaftskollege Daniel Theis, der einst mit Schröder gemeinsam in Braunschweig spielte, äußerte sich. Er habe "kein Verständnis" für die Entscheidung des Klubs, schrieb Theis: "Stehe immer hinter dir, Liviu!"