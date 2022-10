Kareem Abdul-Jabbar, heute 75, ist der Rekordspieler der NBA, der besten Basketballliga der Welt. Experten hatten viele seiner Höchstleistungen für ­unerreichbar gehalten. 38.387 Punkte erzielte Abdul-Jabbar in seiner Laufbahn während der Hauptrunden und führt damit auch diese Bestenliste an. In dieser Woche hat die neue NBA-Saison begonnen, es könnte Historisches passieren. Prognosen zufolge könnte LeBron James, 37 und wie einst Abdul-Jabbar Spieler bei den Los Angeles Lakers, in dieser Saison zum erfolgreichsten NBA-Schützen werden.