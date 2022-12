Der heute 44-jährige Nowitzki hatte seine gesamte NBA-Karriere bei den Dallas Mavericks verbracht. 21 Jahre lang bis zu seinem Rücktritt 2019 spielte er für das Team aus Texas, 2011 wurde er mit den Mavericks Meister. Sein Trikot hängt unter dem Dach der Arena, die legendäre Rückennummer 41 wird in Dallas nicht mehr vergeben. Zuletzt wurde der gebürtige Würzburger für die Aufnahme in die Hall of Fame nominiert, die Ehrung erfolgt im August 2023 in Springfield/Massachusetts.