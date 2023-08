Dirk Nowitzki in Hall of Fame aufgenommen »Das bedeutet mir alles«

Dirk Nowitzki stockte die Stimme, Fans schwenkten die deutsche Flagge, Vater Jörg trug stolz eine schwarz-rot-goldene Krawatte: Deutschlands Basketball-Ikone Nowitzki ist an einem emotionalen Abend als erster Deutscher in die Hall of Fame aufgenommen worden. »Zwei Worte gehen mir seit Monaten durch den Kopf: Vielen Dank. Das bedeutet mir alles«, sagte der 45-Jährige in seiner knapp 15-minütigen Rede.