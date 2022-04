Keine Chance, sagt der Coach

Am Dienstag kämpfen die Münchner nun »im Rachen des Hais«, wie Trainer Andrea Trinchieri das Entscheidungsspiel in Barcelona nennt, um den erstmaligen Einzug einer deutschen Mannschaft ins Final Four in Belgrad (19./21. Mai). Trinchieri: »Wenn dein Team in einem Do-or-die-Spiel so antwortet, ist die Grenze der Himmel.« Eine Chance habe sein Team zwar nicht, sagte der Coach. »Aber keine Chance zu haben, ist eine Chance: Wir sollten dorthin fahren und den Barça-Spielern in die Augen schauen. Nicht auf die Schuhe.«