In dieser Woche wurde das Vertrauen von Cherelle Griner in die US-Regierung abermals erschüttert. Eigentlich war ein Telefonat der beiden Ehefrauen angesetzt. Nach Angaben ihres Anwaltes rief Brittney Griner aus dem Gefängnis in Moskau am vergangenen Samstag elfmal eine Nummer in der US-Botschaft an, von dort sollte sie zu ihrer Ehefrau in Phoenix weiterverbunden werden. An dem Apparat in der Botschaft habe am Wochenende aber niemand gesessen, um abzuheben.

Der Anruf sei seit zwei Wochen geplant gewesen. »Ich finde das inakzeptabel und habe jetzt gerade null Vertrauen in unsere Regierung«, sagte Cherelle Griner bei Instagram. Sie habe seit dem Tag ihrer Verhaftung nicht mehr mit ihrer Frau sprechen können. »Ich habe keine Ahnung, wie es ihr geht«, klagte sie.

Das Außenministerium zeigte sich zerknirscht: »Wir bedauern zutiefst, dass Brittney Griner aufgrund eines logistischen Fehlers nicht mit ihrer Frau sprechen konnte.«

Warum war Griner überhaupt in Russland?

Griner gilt als eine der besten Basketballspielerinnen der Geschichte. Sie spielt in den USA beim Spitzenteam Phoenix Mercury in der stärksten Basketballliga der Welt, der WNBA. Griner hat die College-Meisterschaft gewonnen, den Titel der WNBA, zweimal Gold bei Olympia. Dennoch spielt sie, wie viele der WNBA-Spielerinnen, in der spielfreien Zeit im Ausland, wo es für Frauen-Basketballerinnen deutlich mehr zu verdienen gibt.