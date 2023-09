Ist Lô in Topform, wirkt er auf dem Feld wie ein Tänzer . Die Gegenspieler kennen seinen Signature Move, und doch wirken sie oft hilflos, wenn Lô zum Crossover-Dribbling an der Dreierlinie ansetzt. Er wechselt den Ball dann schnell in die linke Hand, macht einen weiten Schritt nach links – und kommt so frei zum Wurf. Zuletzt aber suchte Lô etwas nach seiner Bindung zum Spiel, seine Leistungen bei der WM waren ein Auf und Ab. Im so wichtigen Gruppenspiel gegen Australien überzeugte er mit 20 Punkten, gegen Georgien traf Lô sechs von sechs Dreiern. In anderen Spielen tauchte er kaum auf dem Scorerboard auf, ordnete sich aber dem Team unter.