Vaty hörte deswegen mit dem Basketball auf, wurde kurzzeitig Co-Trainer der französischen U-18-Nationalmannschaft, wollte aber den Sport für sich nicht aufgeben.

Ab Herbst 2014 spielte er weiter auf gehobenem Amateurniveau wie zuletzt beim Zweitligisten Toulouse Olympique Aérospatiale.

Sein Tod traf auch die französische Nationalmannschaft hart. NBA-Star Nicolas Batum spielte einst mit Vaty in der Jugend und sagte am Rande der Basketball-WM: »Ich war geistig nicht fit, nicht zu 100 Prozent konzentriert. Du denkst an seine Mutter, seine Kinder. Wir haben so viele Dinge durchgemacht. Ludo ist der Bruder, unser Fels, unser Dreh- und Angelpunkt mit den goldenen Händen. Wenn er dieses Problem nicht gehabt hätte, hätte er eine großartige Karriere haben können.«