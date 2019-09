Gastgeber China ist bei der Basketball-WM wie die deutsche Mannschaft in der Vorrunde gescheitert. In der Hauptstadt Peking verlor das Team um den früheren NBA-Profi Yi Jianlian im letzten Vorrundenspiel gegen Venezuela 59:72 (23:33) und muss nun in der Platzierungsrunde um ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier kämpfen. Auch das deutsche Nationalteam spielt um die Plätze 17 bis 32.

Venezuela folgte in der Gruppe A durch den Sieg den ungeschlagenen Polen mit Mike Taylor, Trainer von Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towers, in die zweite Gruppenphase. China gewann vor eigenem Publikum lediglich das Auftaktspiel gegen die Elfenbeinküste. Erstmals seit 2006 kam ein Gastgeber nicht über die Vorrunde hinaus. Damals hatte es Japan in der deutschen Gruppe in Hiroshima früh erwischt.

Die Titelanwärter Serbien und Spanien feierten ihre jeweils dritten Siege und nehmen die Maximalpunktzahl mit in die Zwischenrunde. Die Serben setzten sich gegen Italien mit 92:77 durch. NBA-Star Bogdan Bogdanovic war mit 31 Punkten der beste Werfer für das Team des früheren Bayern-Trainers Sasa Djordjevic.

Spanien tat sich gegen Iran lange Zeit schwer, gewann aber mit 73:65. NBA-Center Marc Gasol kam auf 16 Zähler. Puerto Rico zog mit einem 67:64-Erfolg über Tunesien ebenfalls in die Zwischenrunde ein.