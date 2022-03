Impfpflicht für Sportler in New York soll fallen Ungeimpfter Basketballer Irving darf wieder Heimspiele bestreiten

Basketballstar Kyrie Irving hatte einen Großteil der Saisonspiele seiner Brooklyn Nets verpasst, weil ein Gesetz nur geimpften Sportlern Wettkämpfe in New York erlaubte. Jetzt will der Bürgermeister das Gesetz kippen.