Am vergangenen Montag, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, hatte sich Griner handschriftlich an Biden gewandt. »Ich habe Angst, für immer hier bleiben zu müssen. Bitte vergessen Sie mich nicht«, schrieb sie. Griner war am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben. Ihr droht eine Strafe von bis zu zehn Jahren Haft.