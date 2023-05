Mit den 76ers steht der 29-Jährige im Halbfinale der Eastern Conference. Im ersten Spiel gegen die Boston Celtics fehlte er wegen Knieproblemen – sein Team gewann auswärts trotzdem knapp. In der Hauptrunde hatte er im Schnitt 33,1 Punkte je Partie erzielt und damit die zweite Saison in Serie den Scorer-Titel der Liga geholt.

Durch die Ehrung Embiids geht der MVP-Titel, für den es erstmals die Michael Jordan Trophy gibt, das fünfte Jahr in Folge an einen internationalen Spieler. Embiid ist zwar inzwischen US-Staatsbürger, wird von der Liga aber noch als Kameruner geführt. Jokic ist Serbe, Antetokounmpo Grieche. Beide hatten die Wahl jeweils zwei Jahre in Folge gewonnen, mit Embiid auf Platz zwei in den abgelaufenen zwei Spielzeiten.