Sieg gegen Boston Miami Heat stehen in NBA-Finals

Die Miami Heat stehen in den NBA-Finals. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Final-Serie der Eastern Conference holte das Team um Jimmy Butler am Montagabend in Boston durch ein 103:84 gegen die Celtics den notwendigen vierten Sieg und trifft nun auf die Denver Nuggets. Butler war mit 28 Punkten bester Werfer der Partie. Das erste von maximal sieben Spielen um den Titel in der besten Basketball-Liga der Welt ist in der deutschen Nacht zu Freitag.