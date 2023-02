Verstorbener Basketball-Superstar Bryant-Trikot soll bei Auktion bis zu sieben Millionen Dollar einspielen

Sammlerstück aus der MVP-Saison

Bryants ikonisches Trikot mit der Nummer 24, das ein anonymer Besitzer zum Verkauf anbietet, ist Teil einer Onlineversteigerung vom 2. bis 9. Februar. Laut Sotheby's soll die Lakers-Ikone es in 25 Partien der Saison 2007/2008 getragen haben. Am Ende der Spielzeit war Bryant zum einzigen Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgezeichnet worden.