An ein Karriereende denkt James, der noch mit seinem Sohn Bronny zusammen in der NBA spielen möchte, noch lange nicht. »Ich werde ein paar weitere Jahre spielen. Es geht nur um meinen Kopf«, sagte James. Er habe immer noch das Gefühl, dass er dabei helfen könne, Meisterschaften zu gewinnen. »Es ist eine Freude, seit 20 Jahren in dieser Liga zu spielen.«