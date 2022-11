Der 30-Jährige hatte via Twitter einen Link zu dem als antisemitisch kritisierten Film mit dem Titel »Hebrews to Negroes: Wake Up Black America« geteilt, den US-Medien als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob einstuften. Nach seiner Suspendierung veröffentlichte der Star eine Stellungnahme auf Instagram, in der er sich ausführlich für die Werbung zum Film entschuldigte, der seiner Meinung nach »falsche antisemitische Aussagen« enthielt.