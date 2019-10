Platz 6: Houston Rockets (Kategorie: Titelkandidaten)

Bei den Rockets gab es im Sommer ein Wiedersehen zweier Superstars: Russell Westbrook (Foto, l.) schloss sich James Harden (r.) an. Die beiden hatten von 2009 bis 2012 bereits in Oklahoma City in einem Team gespielt. Der MVP von 2017 trifft auf den MVP von 2018 – individuell gibt es kaum ein stärkeres Duo in der Liga. Dennoch hat Houston Probleme: Einerseits gab es in der Geschichte der NBA keine zwei Spieler, die so gerne den Ball in der Hand hielten, andererseits fehlen den Rockets hochwertige Bankspieler. Was in der regulären Saison gut funktionieren dürfte, könnte in den Playoffs zum Problem werden.