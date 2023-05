»Spiele nur noch dafür, Titel zu gewinnen«

»An diesem Punkt meiner Karriere spiele ich nur noch dafür, Titel zu gewinnen. Ich bekomme keinen Kick, wenn ich in den Conference Finals bin. Da war ich schon. Oft. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht Teil davon bin, in die Finals zu kommen«, hatte der 38 Jahre alte NBA-Punkterekordhalter da gesagt. »Wir werden sehen, was passiert. Es gibt viel, worüber ich nachdenken muss. Ich weiß es nicht. Ich muss über viel nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Wie es für mich persönlich mit Basketball weitergeht, da gibt es viel zum Nachdenken.«