Eigentümer Robert Sarver hat am Mittwoch den Verkauf der Phoenix Suns und Phoenix Mercury angekündigt. Dieser Schritt erfolgt, nur acht Tage nachdem er von der amerikanischen Basketballprofiliga NBA für ein Jahr gesperrt und mit einer Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar belegt wurde. Sarver soll über Jahre rassistische und sexistische Kommentare abgegeben und Mitarbeiter des Basketballteams unprofessionell behandelt haben. So geht aus einem Bericht der NBA hervor , dass Sarver unter anderem fünfmal das N-Wort benutzt sowie unangemessene Bemerkungen zum Erscheinungsbild weiblicher Mitarbeiterinnen abgegeben haben soll. Die Bestrafung empfanden viele Spieler in der Liga als zu mild. Auch NBA-Superstar LeBron James beschwerte sich öffentlich.