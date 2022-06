In der umkämpften Final-Serie um den NBA-Titel sind die Boston Celtics wieder in Führung gegangen. Frenetisch bejubelt von den meisten der 19.156 Fans im TD Garden holte das Traditionsteam am Mittwochabend ein 116:100 gegen die Golden State Warriors und braucht nur noch zwei weitere Siege zum 18. Titel seiner Geschichte – damit wären die Celtics vor den Los Angeles Lakers wieder alleiniger Rekordmeister in der besten Basketball-Liga der Welt.