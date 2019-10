Der Konflikt zwischen der amerikanischen Basketball-Liga und China ist auch nach der Werbereise der NBA-Teams nicht beigelegt. Im ersten Interview nach seiner Rückkehr in die USA erklärte NBA-Chef Adam Silver, die chinesische Regierung habe die Liga darum gebeten, den Manager der Houston Rockets, Daryl Morey, zu entlassen.

"Wir haben gesagt, dass es keine Chance gibt, dass das passiert", sagte Silver am Rande des "Time 100 Health Summit": "Es besteht keine Chance, dass wir ihn überhaupt bestrafen."

Morey hatte in einem mittlerweile gelöschten Tweet seine Solidarität mit den auch gegen Chinas Einfluss protestierenden Menschen in Hongkong bekundet. "Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong", hatte er geschrieben. Das hatte eine Welle der Empörung in China ausgelöst.

Auch LeBron James beschwerte sich

Der chinesische Basketballverband beendete umgehend die Zusammenarbeit mit dem in China sehr populären NBA-Team aus Houston. Das Staatsfernsehen sagte Übertragungen von Basketballspielen von NBA-Teams ab.

Die NBA hat den Konflikt wirtschaftlich zu spüren bekommen, meinte Silver nun. "Die Verluste waren bereits beträchtlich", sagte der NBA-Chef: "Während wir uns hier unterhalten, werden unsere Spiele in China immer noch nicht wieder gesendet. Wir werden sehen, was passiert." Superstar LeBron James hatte sich zuletzt über den entstandenen finanziellen Schaden geärgert.

Basketball ist in China ein sehr populärer Sport, Millionen chinesischer Fans verfolgen die NBA. Silver beschrieb das nun als Erfolg des kulturellen Austauschs, der neben dem Geld verloren gehen könnte: "Und ich bin mir nicht mal sicher, wohin wir von hier aus gehen werden."