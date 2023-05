Miami war erst über das Play-in-Turnier in die Playoffs gekommen und schaltete dann sensationell das beste Hauptrunden-Team Milwaukee Bucks sowie die New York Knicks aus. Die Heat haben nun alle drei Playoff-Serien mit Auswärtssiegen begonnen. Das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie steht am Freitagabend (Ortszeit) erneut in Boston an. Ein Team braucht vier Siege für den Einzug in die NBA-Finals und die Chance auf den Titel. Die Celtics und Heat stehen sich zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten im Finale der Eastern Conference gegenüber. Im Vorjahr setzte sich Boston in sieben Spielen durch.