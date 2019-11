Die Dallas Mavericks haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die New York Knicks verloren. Das Team vom deutschen Nationalspieler Maxi Kleber unterlag trotz einer Karrierebestleistung von Luka Doncic 102:106.

Ein alles überragender Luka Doncic hat am Ende nicht gereicht. Von Beginn an übernahm der 20-Jährige in seiner zweiten NBA-Saison Verantwortung und war an den ersten sieben Körben der Mavericks direkt beteiligt. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zog New York im dritten Viertel davon, führte zeitweilig zweistellig.

Wieder war es Doncic, der zwischenzeitlich das Spiel an sich riss. Mit acht Punkten in Serie verkürzte er vor dem Schlussviertel auf 80:84. Im vierten Viertel blieb Dallas dann aber zwischendurch mehr als vier Minuten ohne einen einzigen Punkt, sodass es am Ende trotz 38 Punkten, 14 Rebounds und zehn Assists von Doncic nicht für einen Sieg reichte. Kleber kam auf acht Punkte und fünf Rebounds.

Nächste Niederlage für Wagner und Bonga

Für die Washington Wizards mit Moritz Wagner setzte es im achten Spiel die sechste Niederlage. Beim 100:113 gegen die Cleveland Cavaliers erzielte Wagner acht Punkte und acht Rebouns. Sein Nationalmannschaftskollege Isaac Bonga kam nicht zum Einsatz.

Das Team der Stunde in der NBA sind die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James. Der 16-malige Meister gewann beim 95:80 gegen die Miami Heat bereits sein siebtes Spiel nacheinander, nur den Auftakt im Stadtduell gegen die LA Clippers haben die Lakers in dieser Saison bislang verloren. Gegen Miami ragten James und Anthony Davis mit 25 und 26 Punkten heraus.