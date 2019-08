Für Basketball-Star DeMarcus Cousins könnte die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA bereits vorbei sein, bevor sie im Oktober beginnt. Der Center der Los Angeles Lakers hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird voraussichtlich in der kommenden Spielzeit ausfallen. Das bestätigte Cousins Agent Jeff Schwartz dem Sportsender "ESPN".

Cousins, der im Juli von den Golden State Warriors zu den Lakers gekommen war, soll sich die Verletzung bereits am Montag während einer Trainingseinheit in Las Vegas zugezogen haben. Lakers-Teamärzte bestätigten am Donnerstag, dass sich der Center das linke Kreuzband gerissen hat.

Dritte Verletzung in eineinhalb Jahren

Für Cousins ist es die dritte ernsthafte Verletzung im linken Bein innerhalb der vergangenen eineinhalb Jahre. Im Januar 2018 fiel er nach einem Achillessehnenriss bereits für den Rest jener Saison aus. Vor rund vier Monaten hatte sich der 29-Jährige einen Muskelriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Die Saison 2019/2020 hätte eine große Spielzeit für Cousins sein können, hätte er sich bei den Lakers mit Superstar LeBron James doch nach den verletzungsbedingten finanziellen Rückschlägen für einen beachtlichen Vertrag in Stellung bringen können. Stattdessen ist nun sogar unklar, ob Cousins angesichts seiner Vorgeschichte und der monatelangen Rehaphase überhaupt für die Lakers auf dem Court stehen wird.