Keine Siege für die Spitzenteams

Weil keines der Teams auf den ersten fünf Plätzen einen Sieg holte, änderte sich an den Tabellenplätzen in den Playoff-Rängen nichts. Hinter den Nuggets und den Grizzlies folgen die Sacramento Kings vor den New Orleans Pelicans (96:100 gegen die Miami Heat) und den Dallas Mavericks. Die verloren das direkte Duell mit den auf Rang sechs stehenden Los Angeles Clippers 98:112.

Schlecht läuft es derzeit in der Eastern Conference auch für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks. Der Center kassierte mit seiner Mannschaft beim 116:125 bei den Toronto Raptors die vierte Niederlage in Serie. Hartenstein gelangen zwei Punkte.