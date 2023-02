Das Team setzte die erst in den vergangenen Tagen geholten Spieler D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt und Malik Beasley ein. Mo Bamba und Davon Reed kamen dagegen noch nicht zum Einsatz. Russell spielte von Beginn an und kam auf 15 Punkte, Vanderbilt überzeugte mit 12. Beasley dagegen erlebte keinen guten Abend, verfehlte alle sechs seiner Dreier-Versuche und blieb bei 4 Punkten.

Sieg für Hartenstein, Niederlage für die Wagner-Brüder

Einziger weiterer deutscher Sieger in den Spielen am Samstagabend war Isaiah Hartenstein, der mit den New York Knicks 126:120 gegen Utah Jazz gewann. Hartenstein kam neben sechs Punkten auf starke 14 Rebounds. Die Knicks liegen als Siebter der Eastern Conference weiter gut im Rennen um die Play-off-Plätze.