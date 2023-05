Die Reihenfolge sieht so aus: Nach den Spurs sind die Charlotte Hornets an der Reihe. Rang drei ging an die Portland Trail Blazers, Rang vier an die Houston Rockets. Detroit kann trotz der schlechtesten Bilanz (17 Siege bei 65 Niederlagen) in der regulären Saison erst an fünfter Stelle wählen. Es ist das fünfte Mal in Folge, dass das schlechteste Team nicht den höchsten Draftpick zugelost bekomt.