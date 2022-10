Am Freitag nahm die Sache größere Ausmaße an, als die Boulevard-Webseite »TMZ« ein Video veröffentlichte, das den Hergang des Konfliktes zeigt. Während das Spiel ruht, steht Green an der Außenlinie und Poole an der Grundlinie, die beiden trennen nur wenige Meter. Anscheinend leisten sich die Profis einen verbalen Schlagabtausch, während sich Green seinem Mitspieler nähert. Green kommt so dicht ran, dass er Poole mit dem Brustkorb berührt, ihm anscheinend direkt ins Gesicht spricht. Der reagiert auf die Provokation, indem er versucht, Green von sich zu schubsen.