Wembanyama bekommen – mit allen Mitteln

Durch das Verpassen der Playoffs stellt sich die Situation für die Mavericks nun so dar: Sollte Dallas einen der ersten zehn sogenannten Draft-Picks erhalten, dürfen sie ihn behalten, ab Position elf müssen sie ihn in Folge des Transfers von Kristaps Porzingis im Jahr 2019 an die New York Knicks abgeben.