Die Miami Heat haben in den NBA-Finals ausgeglichen und das spannende zweite Spiel in der Serie gegen die Denver Nuggets gewonnen. In Colorado holte Miami am Sonntagabend (Ortszeit) trotz zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand ein 111:108. Dabei verwandelte das Team aus Florida mit 17 von 35 fast die Hälfte seiner Versuche vor Drei-Punkte-Linie (Nuggets: 11 von 28).