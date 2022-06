Es ist noch nicht lange her, da hätten diese Worte nur wenige erreicht. Denn Udoka hätte gar nicht auf dieser großen Bühne gesessen, wenn überhaupt auf irgendeiner. In der ersten Saisonhälfte wäre wohl niemand überrascht gewesen, hätten die Celtics Udoka gefeuert. Es hatte mehrere blamable Auftritte gegeben, als »Tiefpunkt« beschrieb der »Boston Globe« den Kollaps bei den New York Knicks am 6. Januar.

Boston hatte 57:32 geführt, die Partie zwischen den beiden Traditionsteams wurde im nationalen Fernsehen übertragen. Und Amerika sah, wie die Führung bröckelte. Die Celtics wurden immer hektischer und verloren mit der Schlusssirene 105:108. In dem Moment lag das Team des Trainer-Neulings auf dem elften Platz der Eastern Conference mit mehr Niederlagen (21) als Siegen (18).