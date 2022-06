Selbst an einem schwachen Abend von Stephen Curry ist den Golden State Warriors damit ein großer Schritt in Richtung NBA-Titel gelungen. Es fehlt nur noch ein Sieg zur siebten Meisterschaft in ihrer Geschichte. Curry, der bei neun Versuchen nicht einen Dreier verwandelte, blieb weit unter seinem üblichen Niveau. »Er wird fuchsteufelswild sein. Und das ist exakt das, was wir vor Spiel sechs brauchen«, sagte Currys Mitspieler Draymond Green vor der vielleicht entscheidenden Partie in Boston in der Nacht auf Freitag (3 Uhr).